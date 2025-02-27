中磊財報／去年 EPS 7.74元創次高 每股發4.6元現金

電信寬頻設備大廠中磊（5388）27日召開法人說明會，2024年每股稅後純益7.74元，為歷史次高。中磊董事長王煒表示，展望2025年市場景氣，樂觀態度，庫存去化完畢，需求回溫，訂單能見度看到第4季，全年逐季成長，並密切關注關稅議題，中磊在全球擁有五個生產基地，並以菲律賓為主，風險相對低。

中磊2024年合併營收為567.9億元，年減9.3%，受惠於產品策略得宜，毛利率達17.7%，優於2023年的16.4%，為近6年最佳；歸屬母公司稅後純益為22.7億元，年減4.8%。以股本29.4億元計算，每股稅後純益7.74元，為歷史次高。

中磊2024年第4季營收為134.3億元，單季毛利率達18.1%，與第3季的18%相當；歸屬母公司稅後純益為5.1億元。以加權平均股數約294百萬股計算，第4季每股稅後盈餘（EPS）為1.72元。

中磊董事會也通過盈餘分配案，每股4.6元現金股利，盈餘分配率約六成。

以產品比重區分，寬頻用戶端設備從2023年的66%提升到71%，主要靠FWA的北美及印度市場需求推升成長，物聯網產品比重維持11%，安防產品需求熄火，電力物聯網及醫療聯網產品推升成長，企業網通受客戶去化庫存影響，占比從24%降至18%，但庫存已經降至健康水位。

中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網路通訊進入競速新紀元，帶動頻寬基礎建設升級需求。

為因應地緣政治及供應鏈之變化，中磊強調，全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及大陸等五大生產基地，提供全球客戶近地製造服務，即時回應市場需求，有效擴大電信直銷業務。

展望2025年市場景氣，中磊表達樂觀態度，庫存去化完畢，需求回溫，訂單能見度看到第4季，全年逐季成長。

中磊認為，電信寬頻應用蓬勃發展，帶動市場需求增溫，中磊深耕超高速寬頻領域，投入關鍵技術研發，新世代寬頻產品包括：WiFi 7無線裝置、Cable DOCSIS 4.0產品、10G PON高速光纖接取設備、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益持續彰顯，營運成長可期。