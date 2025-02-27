仁寶財報／2024年淨利年增31%至100.42億元 EPS 2.3元、配發1.4元

仁寶（2324）27日公告2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利率、營業利潤率及稅後淨利率均較前一年度提升。2024年合併營業淨利年增23%至148.42億元，稅後歸屬母公司業主之淨利年增31%至100.42億元，2024年每股盈餘為2.3元。董事會亦通過民國一一三年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.4元，相當於61%配發率。

仁寶2024年第4季合併營收為2,291.55億元，受季節性因素影響及公司策略性業務調整，較上季減少6%，惟透過產品組合的優化使得第4季毛利率維持在5.04%的高點。營業淨利率1.43%，較上季略有下滑，主因第4季季節性營業費用較高影響，致使合併營業淨利較上季減少30%至32.66億元。歸屬母公司業主之淨利為19.36億元，亦較上季減少42%。單季每股盈餘0.44元。