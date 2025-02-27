快訊

關稅只是起手式 紐時分析：川普對中國新一輪打壓才剛開始

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

仁寶財報／2024年淨利年增31%至100.42億元 EPS 2.3元、配發1.4元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
仁寶。聯合報系資料照
仁寶。聯合報系資料照

仁寶（2324）27日公告2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利率、營業利潤率及稅後淨利率均較前一年度提升。2024年合併營業淨利年增23%至148.42億元，稅後歸屬母公司業主之淨利年增31%至100.42億元，2024年每股盈餘為2.3元。董事會亦通過民國一一三年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.4元，相當於61%配發率。

仁寶2024年第4季合併營收為2,291.55億元，受季節性因素影響及公司策略性業務調整，較上季減少6%，惟透過產品組合的優化使得第4季毛利率維持在5.04%的高點。營業淨利率1.43%，較上季略有下滑，主因第4季季節性營業費用較高影響，致使合併營業淨利較上季減少30%至32.66億元。歸屬母公司業主之淨利為19.36億元，亦較上季減少42%。單季每股盈餘0.44元。

仁寶 毛利率 營收 股利

延伸閱讀

中鋼董事會通過去年稅後純益19億元、EPS 0.13元

中鋼財報／去年 EPS 0.13元 擬配息0.33元

京鼎財報／去年EPS 25.22元創新高 擬配息14.5元

信義財報／2024年稅後純益17.84億元超過2023年 EPS 2.42元

相關新聞

仁寶財報／2024年淨利年增31%至100.42億元 EPS 2.3元、配發1.4元

仁寶（2324）27日公告2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利...

中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

電信龍頭中華電信昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，...

世芯目標價 喊到4,300元

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是因...

欣興 資本支出減26%

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日睽違六年首度舉辦實體法說會，公司預期，本季受產業傳統淡季影響，營收將季減個位數百分比...

精誠2024年EPS 7.66元 中砂7.1元

精誠（6214）董事會昨（26）日通過2024年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31....

台達電2024年EPS 13.56元 今辦法說

電源龍頭台達電（2308）昨（26）日公布去年稅後純益352.28億元，年增5.5%，每股純益13.56元，董事會決議去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。