聽新聞
0:00 / 0:00

中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電董座簡志誠（聯合報系資料照）
中華電董座簡志誠（聯合報系資料照）

電信龍頭中華電信（2412）昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，為2017年以來最高，預計將發出387.87億元股息，逾30萬股東喜收股利紅包。

中華電信近年來蟬連電信每股獲利王，2024年營收及獲利連七年成長，日前簡志誠預告，經營成果與股東共享，股利要讓股東有「驚喜」，將提出更好的股利方案，更強調中華電信配發股利每一塊都是「實打實」賺來的。

中華電信近五年盈餘分配率介於99.91%至100.04%，前一年度每股配發4.758元現金股利，盈餘分配率99.96%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
市場原預期中華電今年盈餘分配率可望超過百分百，每股配發4.8元以上。中華電董事會通過盈餘分配案，每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，為2017年以來新高，超乎預期。

特別的是，中華電信盈餘分配超過百分百，但卻不是以上市櫃公司常見的資本公積提撥發放，中華電信指出，目前中華電信退休金損益為正數，因此除盈餘分配外，也加上退休金損益來發放股利。中華電信昨日股價上漲1元，終場收127.5元，現金殖利率3.92%。

遠傳日前通過股利政策，每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%，遠傳13.3萬股東可望樂領股利紅包，以公布前一日股價計算，現金殖利率4.05%。

台灣大將於今（27）日董事會通過2024年財報，預估可望同步通過盈餘分配案。台灣大去年每股稅後純益約為4.57元，創近六年新高，近年台灣大盈餘分配率都超過百分百，以資本公積發放股利，盈餘分配率更曾高達127%。法人預期，台灣大今年盈餘分配也有機會超過百分百水準，每股發出4.57元現金股利。

中華電信2025年目標要達連八年營收與獲利成長，重點是「AI加持，挑戰兆元市值」，迎接民營化20周年。

至於如何讓市值穩穩站上兆元。簡志誠日前表示，除財報數字，要讓投資人看見中華電信的「價值」。截至26日收盤，中華電信市值來到9,890.74億元，台股市值排名第八名。

中華電信 股利

延伸閱讀

果然驚喜！中華電股利出爐 33萬股東喜收每股5元紅包

花東首個建置廣播預警數位化 全鄉如披安全防護罩

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

影／中資背景「宏泰」貨輪疑似拖斷海纜 海巡署登船影片曝

相關新聞

中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

電信龍頭中華電信昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，...

世芯目標價 喊到4,300元

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是因...

欣興 資本支出減26%

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日睽違六年首度舉辦實體法說會，公司預期，本季受產業傳統淡季影響，營收將季減個位數百分比...

精誠2024年EPS 7.66元 中砂7.1元

精誠（6214）董事會昨（26）日通過2024年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31....

台達電2024年EPS 13.56元 今辦法說

電源龍頭台達電（2308）昨（26）日公布去年稅後純益352.28億元，年增5.5%，每股純益13.56元，董事會決議去...

嘉澤 元月每股賺6.59元

連接器股王嘉澤（3533）因有價證券達公布注意資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公布自結元月稅前盈餘8.96億元，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。