中華電配息5元大驚喜 逾30萬股東紅包來了

電信龍頭中華電信（2412）昨（26）日股利出爐，果然如董事長簡志誠預告的「驚喜」，每股將配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，為2017年以來最高，預計將發出387.87億元股息，逾30萬股東喜收股利紅包。

中華電信近年來蟬連電信每股獲利王，2024年營收及獲利連七年成長，日前簡志誠預告，經營成果與股東共享，股利要讓股東有「驚喜」，將提出更好的股利方案，更強調中華電信配發股利每一塊都是「實打實」賺來的。

中華電信近五年盈餘分配率介於99.91%至100.04%，前一年度每股配發4.758元現金股利，盈餘分配率99.96%。

圖／經濟日報提供 市場原預期中華電今年盈餘分配率可望超過百分百，每股配發4.8元以上。中華電董事會通過盈餘分配案，每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，為2017年以來新高，超乎預期。

特別的是，中華電信盈餘分配超過百分百，但卻不是以上市櫃公司常見的資本公積提撥發放，中華電信指出，目前中華電信退休金損益為正數，因此除盈餘分配外，也加上退休金損益來發放股利。中華電信昨日股價上漲1元，終場收127.5元，現金殖利率3.92%。

遠傳日前通過股利政策，每股將配發3.56元現金，創近六年新高，盈餘分配率百分百，較2023年每股配發3.25元，成長9.5%，遠傳13.3萬股東可望樂領股利紅包，以公布前一日股價計算，現金殖利率4.05%。

台灣大將於今（27）日董事會通過2024年財報，預估可望同步通過盈餘分配案。台灣大去年每股稅後純益約為4.57元，創近六年新高，近年台灣大盈餘分配率都超過百分百，以資本公積發放股利，盈餘分配率更曾高達127%。法人預期，台灣大今年盈餘分配也有機會超過百分百水準，每股發出4.57元現金股利。

中華電信2025年目標要達連八年營收與獲利成長，重點是「AI加持，挑戰兆元市值」，迎接民營化20周年。

至於如何讓市值穩穩站上兆元。簡志誠日前表示，除財報數字，要讓投資人看見中華電信的「價值」。截至26日收盤，中華電信市值來到9,890.74億元，台股市值排名第八名。