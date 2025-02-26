順德財報／去年EPS 3.71元 擬配發2.5元現金股利

順德（2351）26日公布去年度合併財報，合併營收108.14億元，稅後淨利6.75億元、年減9.1%，每股稅後純益3.71元；董事會通過每股擬配發2.5元現金股利，配發率67.4%，以26日收盤價95.5元計算，現金殖利率2.61%。

受到客戶調節庫存影響，順德去年第4季合併營收27.36億元，季減5.8%、年增5.2%，稅後淨利1.36億元，季減13.3%、年增22.5%，單季每股稅後純益0.75元。

展望今年，法人估，隨著半導體回到正向循環成長軌道，加上汽車產業景氣回溫，預期第1季將是谷底，第2季起逐季增溫，全年營收與獲利可望較去年同步成長。目前，順德訂單能見度已看到6月。

就導線架本業營運來看，去年因車電市況不佳，加上車用IDM廠庫存調整，順德去年車用導線架第4季季減約1%，工業及消費導線架則有二位數衰退；預期今年車用導線架可望有高個位數增長，工業用微幅成長，消費看增一成以上。

另一方面，順德切入AI供應鏈，今年將見到開花結果，針對GPU高速運算降溫所開發的穩壓器上蓋，目前客戶驗證順利，預計第1季完成認證，第2季開始出貨。

而新開發的PSU導線架、GPU模組電源管理器導線架等新產品，透過英飛凌供應輝達（NVIDIA）、超微（AMD）使用，規劃今年第2季及第3季起陸續出貨，預期對公司的營收貢獻可達6%至8%。