快訊

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

男女賓士後車廂歡愛…大賣場停車場上演活春宮 警方出手喊查

幾乎全票通過！陳怡君、林岱樺助理費案 民進黨廉政立案調查

直得財報／去年 EPS 1.08元 擬配發0.7元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

直得（1597）26日公布去年合併財報，合併營收10.36億元，營業毛利4.24億元，稅後淨利0.94億元，每股稅後純益1.08元；董事會通過每股擬配發0.7元現金股利，配發率64.8%，以26日收盤價108元計算，現金殖利率為0.64%。

隨著半導體產業景氣復甦，微型線性滑軌領導廠直得訂單持穩回升，去年單月營收連續六個月呈年增正成長，加上積極推展人形機器人的布局，今年營運展望可期。

直得跨足微型六軸機器手臂、推廣微型機器手臂，為全球唯一兼具協作型與工業型的微型手臂廠；微型手臂相當適合用在大量組裝線，初期鎖定美國市場與代工產業，未來也不排除進軍生技醫療等。

展望今年，目前以半導體需求較為明確，第1季半導體訂單較去年第4季持續增溫，需求主要來自國內與新加坡等外銷市場；至於機器人則是公司持續布局的方向，除了推廣微型機器手臂，也與數家國際大廠洽談中，未來不排除在系統整合端進行合作。

半導體 機器人 營收

延伸閱讀

瑞鼎2024年EPS 27.67元 達發16.1元

欣興 2024年EPS 3.34元

環球晶2024年EPS 21.06元 獲利腰斬

朋億2024年EPS 17.1元 訂單需求旺

相關新聞

果然驚喜！中華電股利出爐 33萬股東喜收每股5元紅包

電信龍頭中華電（2412）26日舉行董事會通過盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，創2017年以來最高，將發出387.8...

京鼎財報／去年EPS 25.22元創新高 擬配息14.5元

鴻海（2317）集團旗下半導體設備、次系統及系統整合廠商京鼎（3413）26日公告董事會通過113年度合併財務報告，去年...

台達電認列資產減損26.9億元 去年淨利352億元創新高

台達電今天公布2024年財報，去年營收4211.47億元，年增4.9%；歸屬母公司業主淨利352.28億元，比2023年...

達興：半導體材料營收2024年倍增 今年拚3位數成長

達興材料董事長林正一今天表示，2024年半導體材料營收達新台幣3.72億元，較2023年呈倍速增長，年增95.6%，今年...

穎崴去年第4季每股賺一個股本 全年每股純益34.31元

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（26）日召開董事會，會中通過經會計師查核之2024年第4季度暨全年度財...

穎崴財報／去年創三個新高 EPS 34.31元、擬配息25元同創高

穎崴（6515）26日召開董事會公布財報，2024年營運改寫三個新高，營收、淨利、每股獲利同步創高，去年合併營收57.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。