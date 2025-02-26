直得財報／去年 EPS 1.08元 擬配發0.7元股息

直得（1597）26日公布去年合併財報，合併營收10.36億元，營業毛利4.24億元，稅後淨利0.94億元，每股稅後純益1.08元；董事會通過每股擬配發0.7元現金股利，配發率64.8%，以26日收盤價108元計算，現金殖利率為0.64%。

隨著半導體產業景氣復甦，微型線性滑軌領導廠直得訂單持穩回升，去年單月營收連續六個月呈年增正成長，加上積極推展人形機器人的布局，今年營運展望可期。

直得跨足微型六軸機器手臂、推廣微型機器手臂，為全球唯一兼具協作型與工業型的微型手臂廠；微型手臂相當適合用在大量組裝線，初期鎖定美國市場與代工產業，未來也不排除進軍生技醫療等。

展望今年，目前以半導體需求較為明確，第1季半導體訂單較去年第4季持續增溫，需求主要來自國內與新加坡等外銷市場；至於機器人則是公司持續布局的方向，除了推廣微型機器手臂，也與數家國際大廠洽談中，未來不排除在系統整合端進行合作。