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台達電2024年EPS 13.56元 今辦法說

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源龍頭台達電（2308）昨（26）日公布去年稅後純益352.28億元，年增5.5%，每股純益13.56元，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股息7元，去年獲利創高，股息為歷史次高。

台達電並公告，依國際會計準則第36號公告規定認列資產減損約26.9億元，影響歸屬母公司業主淨利約22.2億元。台達電將於今天盤後召開法說會，董事長鄭平主持，法人聚焦上季財報細節、AI產品線後市，以及公司如何因應川普關稅戰與全球產能布局等議題。

台達電去年第4季稅後純益71.77億元，每股純益2.76元，探三季低點；上季去年營收1,142億元，季增1.8%，年增14.2%，為單季新高，惟因依上述公告提列資產減損拖累，影響獲利，以台達電股本259.75億元估計，影響每股純益0.85元。

台達電宣布，因應充實營運資金、償還債務及/或支應業務擴展相關資本支出等中長期資金需求，董事會通過擬發行不超過300億元的擔保普通公司債及／或永續發展債券，預計每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間得視狀況發行不同年期之債券，以不超過十年為原則。

台達電 每股純益

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