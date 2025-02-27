精誠2024年EPS 7.66元 中砂7.1元
精誠（6214）董事會昨（26）日通過2024年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31.48%，創新高，每股純益7.66元。
精誠去年合併營收389.51億元，年增10.65%；毛利率21.18%，年減1.32個百分點。其中，去年第4季合併營收106.53億元，季減15.8%，年增3.23%；毛利率20.99%，季增0.38個百分點，年減0.11個百分點；稅後純益3.82億元，季減15.86%，年增38.4%，每股純益1.37元。
【記者鐘惠玲／台北報導】再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（26）日召開法說會，公布去年每股純益7.1元，為歷史次高，並擬以資本公積與盈餘分配發放每股4元現金股息，盈餘配發率約為56.3％。
外界預期，該公司三大產品線今年表現都將更上層樓，整體業績可望持續改寫新猷。
中砂去年合併營收為70.19億元，創新高，年增約一成；歸屬母公司業主淨利為10.35億元，年增21.4％，是次高，每股純益為7.1元。
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