精元2024年EPS 7.81元 通過配息4元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
精元總經理李明擇。聯合報系資料照
精元總經理李明擇。聯合報系資料照

筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（26）日召開董事會，通過2024年全年稅後純益達15.11億元，年增20.6%，每股純益7.81元，董事會同時通過去年度擬配息4元，獲利及股利均改寫新猷。

去年第4季因新台幣及人民幣同步走貶，為精元業外獲利大進補，單季稅後純益4.9億元，季增16.6%，每股純益2.57元，是歷史次高。精元昨天股價收65.4元，上漲0.3元，殖利率約6.1%。

精元1月營收達16.39億元，月減13.8%，年減12.5%。針對今年營運展望，精元總經理李明擇日前表示，今年PC市場整體需求持平或小幅成長，預期營收個位數增長，至於毛利率則力拚15%至20%區間上緣努力。李明擇強調，精元不只聚焦鍵盤產品，期望朝輸入端介面全方位解決方案商努力。

精元主要生產產區均在中國大陸，因應客戶全球產地布局，目前加速泰國及越南生產基地投資計畫，李明擇表示，越南廠預計今年第1季完成結構體興建，第3季試量產，因應東南亞產區布局，估計今年資本支出將提高到23億至25億元。

他強調，因應跨國生產 ，將加強自動化投入，降低人力需求。

李明擇表示，精元近年持續在筆電及平板電腦輸入端裝置多角化經營，目前鍵盤營收占比約七成，另外三成為觸控板模組 ，鍵盤背光模組及手寫筆等。

針對AI PC市場後市，李明擇表示，AI PC是必然趨勢，也是所有PC的希望，看好將有助於帶動整體市場需求，對此樂觀看待。不過，發展速度仍視軟體及應用發展程度有所不同。至於今年筆電客戶開案進展，李明擇說，疫情過後，近幾年PC開案持平，並沒有明顯變化。

鍵盤

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