欣興 資本支出減26%

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日睽違六年首度舉辦實體法說會，公司預期，本季受產業傳統淡季影響，營收將季減個位數百分比，但仍會比去年同期好，今年整體資本支出將降至186億元，較去年減少逾26%。

整體來看，隨著光復廠進度超前，看好AI ASIC等趨勢可望帶動下半年營運優於上半年。

欣興提到，美國川普政府強化出口管制，對該公司大陸廠區直接或潛在間接影響仍需觀察。公司坦言，關稅與地緣政治都是變數，不過該公司各製程應用都有新進展。

產能利用率方面，欣興說明，預期本季主要製程多維持與去年第4季水準相當，僅BT載板產能利用率下降，其中，ABF產能利用率約70%至75%；BT載板產能利用率由上季的70%至75%降為65%，PCB HDI則維持80%至85%。

廠區動態方面，欣興提到，光復廠比原先預期進度提前一至二個月，該廠區是最先進的工廠，良率、交貨獲客戶正面肯定。

海外廠區方面，泰國廠按進度，預計2025下半年量產，目前在裝機階段，規劃用於生產模組遊戲機低軌衛星等產品，後續因應地緣政治因素將，配合客戶生產高階產品。

AI ASIC方面，欣興提到，客戶群多元與產品線完整，可望在下半年有更多成績。

欣興並說，大陸昆山鼎鑫搬遷3.5億元的設備報廢損失已於去年第4季一次認列，新廠為PCB／HDI製程，將專注高階產品，產能利用率達八成以上。

欣興去年設備折舊172億元，今年估計增加到184億元上下，預期未來將維持這樣的水準，因既有投資已告一段落。

欣興指出，2024年資本支出254億元，今年將降至186億元，減幅逾26%，主要用於光復廠與載板投資85億元，光復廠計劃下一階段產能擴增配合策略夥伴，還有10多億元用於投資群策蘇州。

另外，PCB資本支出45%用於泰國廠共約36億元、台灣廠斥資28億元投資HDI與PCB等，估計泰國廠整體投資接近百億元。

欣興法說會前已公布財報，去年稅後純益50.82億元，因載板市場供需失衡，年減約57.6%，每股純益3.34元，公司董事會並擬對去年獲利配現金股息1.5元。盈餘配發率維持過往五成水準。