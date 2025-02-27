智易2024年EPS 11.28元 派息7.5元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠2024年獲利陸續出爐，智易（3596）去年全年每股純益11.28元，連續四年創下歷史新高，連兩年大賺超過一個股本；啟碁每股純益7.26元，不如2023年的8.98元。

智易2024年力守毛利率水準，雖然去年營收489.67億元，年減4.3%，但毛利率來到15.14%，優於2023年的14.4%，稅後純益24.86億元，年增2.7%，每股純益11.28元，再創歷史新高。

智易2024年第4季營收120.67億元，季減0.1%，毛利率15.38%，與第3季的15.4%差異不大，單季稅後純益6.16億元，季減6.4%，每股純益2.81元。

智易董事會也通過盈餘分配案，每股配發6.5元現金股利，資本公積每股1元，累計配發現金股利7.5元，盈餘分配率66.5%，智易昨天下跌2元，收185.5元，現金殖利率約4%。

啟碁去年全年營收年減0.51%，來到1,102億元，毛利率12.14%，略低於2023年的12.3%，稅後純益34.51億元，年減9.2%，獲利衰退幅度大於營收，每股純益7.26元。啓碁去年第4季毛利率提升至12.86%，優於第3季的11.4%，是全年最佳，稅後純益10.21億元，季增96%，單季每股純益2.14元。

啟碁董事會也通過盈餘分配案，每股配發4.8元現金股利，盈餘分配率66%。

每股純益 毛利率

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