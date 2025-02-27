世芯目標價 喊到4,300元

里昂證券在最新出具的「台灣（科技）設計服務產業」報告中指出，持續樂觀看待未來數年特殊應用IC（ASIC）大趨勢，主要是因為雲端服務供應商（CSP）及新創公司需求上升，且愈來愈多企業開始擴大晶片客製化範圍。

里昂指出，台系供應鏈的重大AI專案預估今年開始放量，營收將於2026年爆發，最看好世芯-KY（3661）、創意兩檔個股，均維持「優於大盤」評級，目標價分別大幅上調43.3%至4,300元及維持1,770元。

里昂指出，四大CSP（Google、亞馬遜AWS、微軟、Meta）去年第4季資本支出比市場預期高出11~40%，且都承諾在2025年繼續投資。目前法人將四大CSP在2025及2026年的資本支出預期分別上調23%與25%。

里昂表示，在AI ASIC發展初期，獲得CSP訂單將是供應商勝出關鍵。在四大CSP中，Google及AWS率先擁有更成熟的生態系統和應用，相關供應鏈受惠最大。

里昂發現，一些公司正在嘗試擴大ASIC應用範圍，包括AI加速器、網路晶片和伺服器中央處理器（CPU）。而且愈來愈多公司（包括CSP、AI實驗室及新創公司）都開始開發ASIC。

就CoWoS先進封裝分配來看，里昂指出，與2024年第4季相比，目前輝達對CoWoS需求仍然強勁，但非輝達繪圖處理器（GPU）需求則低於預期。

台股方面，里昂指出，世芯-KY的Trainium3重新設計定案預計2月底完成，並可望在第4季開始小量生產。里昂預估Trainium3在2026年對世芯-KY的可能貢獻至少18億美元。

里昂將世芯-KY今年預估每股純益（EPS）下調3%，以反映理想汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片延後量產，但將世芯-KY 2026年預估EPS調高13%，以反映Trainium3的貢獻。

至於創意，里昂看好創意能繼續獲得CSP的AI專案，預期創意2026年AI營收有不錯表現，主要來自至少三個CSP客戶和一個由CSP支援的新創公司客戶。