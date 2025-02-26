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亞崴財報／去年 EPS 4.68元、配1.5元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

工具機大廠亞崴（1530）26日公布去年合併財報，合併營收19.17億元，稅後淨利4.52億元，每股稅後純益4.68元，董事會通過每股擬配發1.5元現金股利，配發率32.0%，以26日收盤價32.8元計算，現金殖利率4.57%。

工具機產業景氣仍不明朗，亞崴去年工具機本業營收較2023年衰退18.8%，不過投資宇隆（2233）、惠特（6706）等多檔股票，認列未實現金融評價利益挹注，帶動獲利明顯提升。

亞崴今年1月合併營收2.07億元，月減10.3%，但年增110%。

董事長楊德華稍早表示，俄烏戰爭一旦停火，戰後產業重建商機可期，過去三年台灣工具機被禁止出口的國家，也可望恢復出口，加上3月有台北國際工具機展助攻，預期第2季景氣會明朗化，下半年有望逐季增溫。

目前，程泰（1583）集團包括程泰、亞崴合計在手訂單逾15億元，能見度看到第2季，預期全年營收有機會成長10%至15%。

營收 財報

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