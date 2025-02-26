達興：半導體材料營收2024年倍增 今年拚3位數成長

達興材料董事長林正一今天表示，2024年半導體材料營收達新台幣3.72億元，較2023年呈倍速增長，年增95.6%，今年半導體材料營收可望兩位數，甚至三位數成長。

達興材料今天在台灣證券交易所舉行法人說明會，林正一說明，產品主要包括半導體材料、顯示器材料、關鍵原材料。半導體材料產品種類由4個增加至9個，不論先進封裝製程、晶圓先進製程、成熟製程都有所斬獲。半導體材料2024年第4季占整體營收首次突破10%，達12.2%，全年占比為9%。

林正一指出，半導體材料今年預期有3個到5個新產品加入，未來幾年將迎來快速成長期，一方面因產品大部分屬成長初期階段，營收將隨客戶產能快速擴充而增長，另一方面，產品線隨時間拉長而更加完整，2025年半導體材料營收成長比率應是兩位數，甚至三位數成長。

顯示器材料方面，林正一解釋，2024年顯示器材料營收36.51億元，年減8%，主因2024年顯示器產業放緩，內部縮減較無競爭優勢產品，使營收減少；但2025年顯示器材料將維持較高產能利用率，同時也有幾個具優勢產品完成開發及驗證，顯示器材料今年也會回到正成長。整體來說，2025年是值得期待、優質成長的一年。

達興材料統計，2024年合併營收41.18億元，年減3.4%，毛利增2.6%、淨利增9%，基本每股盈餘5.56元。

達興材料執行副總經理莊鋒域表示，顯示器材料已是成熟產品，除將重心放在半導體材料，晶圓及半導體原材料、車用鋰電池及儲能材料、先進封裝製程材料在雷射離心層材料的應用也十分看好。

莊鋒域說明，半導體材料分2塊，包括先進製程、成熟製程，若與材料廠合作開發產品，屬策略合作，不算技轉，但毛利率相對較低，達興將聚焦與半導體廠合作或自行開發，以提升營運表現。