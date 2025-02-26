精誠財報／去年 EPS 7.66元 營收與稅後純益雙創新高

精誠（6214）26日董事會通過113年度財報，營收與稅後純益皆寫下新高，每股稅後純益7.66元。精誠資訊去年稅後純益19.5億元，年增31%；去年合併營收389.5億元，年增10.7%。

精誠表示，連續9年營收創新高，主要受惠於集團積極推動企業數位轉型，聚焦「雲端、數據、資安、軟體開發及維護維運」五大核心服務，並強化訂閱式方案，以優化營益率及提升服務收入，成功掌握企業 IT 布局的關鍵趨勢。同時針對AIGC關鍵議題，加速發展生成式AI技術應用解決方案，運用軟體AI化，助攻百工百業在應用情境的落地實踐，並持續推動 ESG 相關解決方案，深化生態圈的合作與連結，創造新經濟的附加價值，開拓更多成長機會。

邁入114年，精誠資訊的經營重點將會鎖定五大方向，包含擴大AI領域的投資與發展，建立「AI＋生態圈」的橫向結盟，並持續深化Ai4iA的垂直產業應用；加速推動區域化發展，鎖定東南亞與日本市場，聯合在地夥伴力量，以「全球IT服務」為核心，進一步延伸集團的自有產品與服務，提升海外市場的競爭力與優勢；善用新經濟的科技力，創造差異化的加值服務，增進服務的定價力與毛利率；此外，也將結合夥伴力量，透過策略聯盟、併購與合資等方式，產生營運綜效，達成擴大市場、與生態圈夥伴共贏共享的目標。另外，也將積極推動讓有潛力的事業以上市櫃方式，提供更大的舞台吸引人才，為公司創造更大價值。