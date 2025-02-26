邁達特財報／去年 EPS 0.6元 擬配發現金股利0.6元

邁達特（6112）26日董事會通過2024年度財務報告，2024全年歸屬母公司淨利1.14億元，每股稅後純益0.6元，主要因認列Corex及Brainstorm的轉投資損失5.33億元影響所致，董事會也通過2024年盈餘分派案，擬配發現金股利0.6元。

邁達特表示，2024年營收183.7億元，較前年減少7%，歸屬母公司淨利1.14億元，較前年減少81%，肇因於認列海外子公司能源產品投資損失，讓獲利承壓。另一方面，2024年國內雲服務及資安營收雙成長，雲服務營收成長達33%，資安營收也成長22%，顯見國內資訊服務需求暢旺前景可期，有望成為今年營收增長引擎。針對海外子公司的投資，接下來邁達特仍會持續調整其營運與布局，並預期能夠取得不錯的成效。

邁達特總經理施建成指出，生成式 AI 需求續強，帶動三大公有雲全球雲端業務營收於2024年末均呈現增長態勢。而邁達特作為雲地整合的專家，無論是採用公有雲 AI 或自建私有雲 AI，都能為企業打造一站式最佳實踐，可有效協助企業突破 AI 準備度不足和缺乏部署經驗等技術瓶頸。

在資安方面，AI 的加速發展也引發了更大規模的勒索軟體攻擊、資料外洩和供應鏈攻擊等問題。因此邁達特與全球領先的資安原廠積極合作，協助客戶實施零信任、雲地聯防、曝險盤查和合規管理等解決方案。

在開源應用方面，根據環球訊息有限公司（GII）研調數據預測，2023年到2032 年全球開源服務市場規模，將從 279.8億美元成長至1,184.5 億美元，CAGR達 17.39 % 。近年客戶對開源應用的接受度明顯提升，邁達特也已於近年投入更多資源在各式開源軟體的經營與代理，有望挹注長期營收。

展望今年，施建成強調，國內「三大公有雲平台」、「企業生成式 AI 」、「資安」和「開源軟體應用」四大需求暢旺，邁達特在此四大領域已布局到位，除持續精耕以上四大領域，「生態系夥伴結盟」也是邁達特今年的主軸之一，透過邁達特旗下METAMatch雲市集，強化與三大公有雲以及各大原廠的合作，以資服生態系樞紐，強化上下游夥伴結盟，共同加速聯合解決方案的開發。