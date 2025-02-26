穎崴去年第4季每股賺一個股本 全年每股純益34.31元

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（26）日召開董事會，會中通過經會計師查核之2024年第4季度暨全年度財務報告及營運成果。2024年第4季度合併營收為15.39億元，季減20.26%，年增128.68%；2024年第4季度歸屬於本公司業主之合併稅後純益為3.58億元，季減11.39%，但年增高達517.24%，單季每股純益仍賺逾一個股本，為10.23元。

穎崴2024年全年度合併營收57.98億元，年增57.47%，創歷史新高；全年度毛利率為44%，較前（2023）年增加7個百分點；營業利益率為24%，較前年增加9個百分點；稅後淨利為11.86億元，較前年增加9%，同創歷史新高；總計每股稅後盈餘34.31元，以上皆為TIFRS合併財務報表數字。

公司今日董事會通過2024年盈餘分配案，擬分配現金股利8.9億元，每股配發現金股利25元，同時決議於2025年6月19日召開2025年股東常會。

2024年營收、獲利雙創新高，使穎崴營運邁向新的里程碑，受到AI、HPC等應用強勁需求，前三季就賺贏2023年全年，再加上手機應用需求暢旺，同步推升高頻高速同軸測試座（Coaxial Socket）、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）產能及出貨量來到歷史新高；高雄二廠的自製探針隨著訂單需求，提前達到月產能300萬支針目標，月產能亦突破新高。同時，在MEMS探針卡陸續通過客戶驗證後，逐步導入市場，滿足客戶在CoWoS和Chiplet技術發展的測試需求。

展望2025年，由於穎崴長期投入高階測試開發，技術領先、產品線布局完整，加上超前與客戶針對半導體測試介面前沿技術共同設計與開發，已逐步開花結果，除原有的產品線使AI、HPC營收占比將持續拉升外，HyperSocket™、MEMS探針卡亦將成為今年成長重要動能。

展望後市，AI大趨勢持續推升AI Server、高速網絡、AI Phone、AI PC、邊緣運算應用等商機，穎崴亦不斷將測試方案從最終測試（FT）、動態老化測試（Functional Burn-in），持續推進到高頻高速測試系統（SLT）和晶圓測試（Wafer Sort），在AI帶動下，AI GPU、AI CPU、AI ASIC等需求，將持續推升營運。