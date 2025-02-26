嘉澤公布今年元月營收26.78億元 EPS 達6.59元

連接器廠嘉澤（3533）因股票達公布注意資訊標準，故26日公布今年1月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利年減21.5%，單月每股純益（EPS）達6.59元。

嘉澤26日股價收在1715元，下跌30元、跌幅1.72%。股價連續兩天下跌，波段跌幅達7.05%。

嘉澤今年元月營收為26.78億元、年增4.45%，稅前淨利8.96億元、年減27.8%，歸屬於母公司業主淨利7.41億元、年減21.5%，單月EPS達6.59元，不如去年同期的8.47元。

美系外資預估，嘉澤AI伺服器的營收增幅將從2024年的低於2%，增加至2026年的11%，其中主要是受到水冷快接頭（UQD）、圖形處理器（GPU）插座、壓縮附加記憶體模組（CAMM）、PCIe纜線和連接器等商機帶動。

外資指出，輝達（NVIDIA）AI伺服器GB300可望採用GPU插槽（Socket）設計，主要供應商是鴻海（2317）集團旗下鴻騰，嘉澤有機會成為第二供應商。在既有產品滲透率持續提升，及新產品如水冷快接頭，以及GPU插槽等2025年加入出貨下，看好嘉澤今年業績可望再戰新高。