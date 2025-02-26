快訊

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

嘉澤公布今年元月營收26.78億元 EPS 達6.59元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

連接器廠嘉澤（3533）因股票達公布注意資訊標準，故26日公布今年1月簡易財務數字，歸屬於母公司業主淨利年減21.5%，單月每股純益（EPS）達6.59元。

嘉澤26日股價收在1715元，下跌30元、跌幅1.72%。股價連續兩天下跌，波段跌幅達7.05%。

嘉澤今年元月營收為26.78億元、年增4.45%，稅前淨利8.96億元、年減27.8%，歸屬於母公司業主淨利7.41億元、年減21.5%，單月EPS達6.59元，不如去年同期的8.47元。

美系外資預估，嘉澤AI伺服器的營收增幅將從2024年的低於2%，增加至2026年的11%，其中主要是受到水冷快接頭（UQD）、圖形處理器（GPU）插座、壓縮附加記憶體模組（CAMM）、PCIe纜線和連接器等商機帶動。

外資指出，輝達（NVIDIA）AI伺服器GB300可望採用GPU插槽（Socket）設計，主要供應商是鴻海（2317）集團旗下鴻騰，嘉澤有機會成為第二供應商。在既有產品滲透率持續提升，及新產品如水冷快接頭，以及GPU插槽等2025年加入出貨下，看好嘉澤今年業績可望再戰新高。

EPS GPU 嘉澤

延伸閱讀

韋僑財報／去年EPS 4.35元 擬配2.2元現金股利

三商餐飲財報／去年EPS 4.1元、配息3.8元 殖利率逾5%

揚秦財報／去年EPS 5.84元 擬配息3元、股票股利2元

瑞鼎2024年EPS 27.67元 達發16.1元

相關新聞

果然驚喜！中華電股利出爐 33萬股東喜收每股5元紅包

電信龍頭中華電（2412）26日舉行董事會通過盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，創2017年以來最高，將發出387.8...

穎崴去年第4季每股賺一個股本 全年每股純益34.31元

半導體測試介面解決方案領導廠商穎崴（6515）今（26）日召開董事會，會中通過經會計師查核之2024年第4季度暨全年度財...

穎崴財報／去年創三個新高 EPS 34.31元、擬配息25元同創高

穎崴（6515）26日召開董事會公布財報，2024年營運改寫三個新高，營收、淨利、每股獲利同步創高，去年合併營收57.9...

光寶科：BBU三地擴產4月就緒 今年AI營收占比拚倍增

輝達（NVIDIA）預計今年下半年推出的GB300新AI伺服器，擬將BBU（電池備援電力模組）列為標配，為此，光寶科總經...

尖點法說會／擬配息1.2元 估首季季節因素下滑、但仍優於去年同期

尖點（8021）26日召開法說會釋出展望，展望第1季，尖點說明，受到基期較高及季節性工作天數降低影響，預期首季營運將較去...

新品助攻！電子權值大軍回神 聯發科刷雙天價

台股26日開低收高116.83點，重返23,400關、收復月線，電子權值大軍回神，IC設計龍頭聯發科（2454）也挾發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。