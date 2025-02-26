精誠財報／去年獲利年增逾三成創新高 每股賺7.66元

精誠（6214）董事會26日通過去年財報，受惠五大核心產品表現亮眼，全年稅後純益達19.57億元，年增31.48%，創新高，每股純益7.66元。

精誠資訊去年合併營收389.51億元，年增10.65%，毛利率21.18%，年減1.32個百分點。

精誠資訊去年第4季合併營收106.53億元，季減15.8%，年增3.23%，毛利率20.99%，季增0.38個百分點，年減0.11個百分點；稅後純益3.82億元，季減15.86%，年增38.4%，每股純益1.37元。

精誠資訊表示，集團積極推動企業數位轉型，聚焦雲端、數據、資安、軟體開發及維護維運五大核心服務，並強化訂閱式方案，以優化營益率及提升服務收入，帶動獲利攀揚。

精誠也持續加速發展生成式AI技術應用解決方案，運用軟體AI化，助攻百工百業在應用情境的落地實踐，並持續推動ESG相關解決方案，開拓更多成長機會。

展望今年，精誠資訊表示，經營重點著眼五大方向，包含擴大AI領域投資與發展，建立AI＋生態圈橫向結盟，並持續深化Ai4iA垂直產業應用，加速推動區域化發展，鎖定東南亞與日本市場，進一步延伸集團的自有產品與服務，提升海外市場競爭力與優勢。

精誠強調，也將透過策略聯盟、併購與合資等方式，達成擴大市場、與生態圈夥伴共贏共享的目標，並積極推動有潛力的事業走入資本市場。