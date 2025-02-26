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果然驚喜！中華電股利出爐 33萬股東喜收每股5元紅包

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
電信龍頭中華電（2412）26日舉行董事會通過盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，創2017年以來最高，將發出387.87億元，33萬股東喜收股利紅包。圖／本報系資料照片
電信龍頭中華電（2412）26日舉行董事會通過盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，創2017年以來最高，將發出387.87億元，33萬股東喜收股利紅包。圖／本報系資料照片

電信龍頭中華電（2412）26日舉行董事會通過盈餘分配案，每股將配發5元現金股利，創2017年以來最高，將發出387.87億元，33萬股東喜收股利紅包。

中華電信近年來蟬連電信每股獲利王，日前董事長簡志誠就曾預告，經營成果與股東共享，今年股利要讓股東有「驚喜」。

市場原本預期中華電信今年盈餘分配率可望超過百分百，每股配發4.8元以上。

中華電信股利揭曉，每股配發5元現金股利，盈餘分配率104.2%，股利創2017年以來新高，更超乎市場預期，讓股東有「驚喜」，中華電信26日上漲1元，收127.5元，現金殖利率3.92%。

日前簡志誠表示，2024年營收及獲利連續七年成長，將經營成果跟股東分享，今年股利除讓股東滿意，更希望有一些「驚喜」，將提出更好的方法。

當時簡志誠也強調，中華電信配發股利每一塊都是「實打實」賺來的（非靠資本公積配發）。中華電信近五年盈餘分配率介於99.91%至100.04%，去年每股配發4.758元現金股利，盈餘分配率99.96%。

中華電信 股利

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