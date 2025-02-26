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上銀去年每股賺5.57元 擬配息2.4元

中央社／ 台北26日電

傳動元件大廠上銀今天下午公布2024年財報，其中稅後獲利新台幣19.72億元，年減3%，每股基本純益5.57元。上銀董事會今天也決議擬配發現金股利每股2.4元，將於5月28日股東會討論決議，上銀此次股東會也將改選董事。

2024年上銀合併營收243.92億元，微幅年減0.98%，去年毛利率29.59%，年減1.49個百分點，營益率8.44%，年減2.32個百分點，去年稅後獲利19.72億元，較2023年20.34億元年減3%，累計每股基本純益5.57元，較2023年EPS 5.75元略低。

其中上銀去年第4季合併營收63.75億元，較去年第3季63.26億元微增，是5季以來高點，去年第4季合併毛利率27.23%，較去年第3季30.73%下滑3.5個百分點，營業利益率4.99%，季減5.8個百分點。

上銀去年第4季獲利3.3億元，季減50.3%，單季每股純益0.93元，低於去年第3季EPS 1.88元和2023年同期EPS 0.94元。

展望今年營運，上銀先前評估，今年集團業績和獲利目標成長，在晶圓機器人、醫療機器人、迴轉工作台等傳動元件拉貨可期，看好半導體、自動化、大型基礎建設、航太等設備應用。

上銀說明，機器人用到的關鍵零組件包括滾珠螺桿、諧波減速機、交叉滾柱軸承、伺服馬達、驅動器、控制器等，上銀都可自主開發，提供整組出貨。

EPS 上銀 股東會

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