尖點法說會／擬配息1.2元 估首季季節因素下滑、但仍優於去年同期

尖點（8021）26日召開法說會釋出展望，展望第1季，尖點說明，受到基期較高及季節性工作天數降低影響，預期首季營運將較去年第4季下滑，營收季減幅度約落在兩位數水準，但與去年同期相較，應可維持兩位數增長水準， 實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。尖點26日董事會通過將配發每股現金股利1.2元，將再另行公布配息日期。

尖點26日也公布2024年財務報告。2024年第4季合併營收為9.53億元，較上季減少0.9%；毛利為2.59億元，較上季減少2.7%；毛利率為27.1%，較上季減少0.5個百分點；營業利益為0.80億元，稅前淨利0.79億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣4,900萬元；每股稅後純益為新台幣0.34元。

尖點說明，2024年累積營收為35.41億元，較去年同期增加28.8%；毛利為9.27億元，較去年同期增加50.4%，毛利率為26.2%，較去年同期增加3.8個百分點；營業利益為2.78億元，稅前淨利2.92億元；淨利歸屬於母公司業主為新台幣2.06億元；每股盈餘為新台幣1.45元。

整體而言，尖點說明，24年第4季營收較第3季略減0.9%，但因鑽孔業務逐漸進入淡季稼動下滑影響，整體毛利率較第3季減少0.5個百分點。另外，第4季提列歐系客戶一次性呆帳損失1,300萬元，影響第4季的費用率1.4個百分點。

尖點說明，24年全年營運受惠於雲端設備需求強勁及基期較低之影響，整體營運較23年有顯著增長，營收年增率29%。24年資本支出為5.88億元，主要投入於泰國廠區之廠房興建與設備採購支出。泰國廠第一期以提供鑽孔服務業務為主，目前廠房興建及設備進機已完成，預期25年可開始貢獻營收，但實際營運仍需待客戶當地量產進度而定。