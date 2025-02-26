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新品助攻！電子權值大軍回神 聯發科刷雙天價

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導
IC設計龍頭聯發科（2454）也挾發表天璣7400、天璣7400X與天璣6400等三款新品，搶攻中階與入門5G手機市場增添題材，股價一舉刷出盤中1575元、收盤1560元新天價。圖/本報資料照片
IC設計龍頭聯發科（2454）也挾發表天璣7400、天璣7400X與天璣6400等三款新品，搶攻中階與入門5G手機市場增添題材，股價一舉刷出盤中1575元、收盤1560元新天價。圖/本報資料照片

台股26日開低收高116.83點，重返23,400關、收復月線，電子權值大軍回神，IC設計龍頭聯發科（2454）也挾發表天璣7400、天璣7400X與天璣6400等三款新品，搶攻中階與入門5G手機市場增添題材，股價一舉刷出盤中1575元、收盤1560元新天價，近4個交易日累計漲60元，持續沿5日線緩步墊高，但成交量縮減至7,027張。

法人指出，聯發科2024年旗艦產品營收達20億美元，年增約一倍，預期2025年產品組合朝更高階發展，有助產品均價提升，隨著5G智慧機滲透率提升至65%，全年行動裝置業務將成長逾一成。

聯發科強化全產品線陣容，一口氣發表天璣7400、天璣7400X與天璣6400等三款新品，搶攻中階與入門5G手機市場，三款新晶片都採用台積電（2330）先進製程生產。聯發科表示，首款採用天璣7400／天璣7400X的智慧手機預計本季上市；採用天璣6400的智慧手機則已上市。

聯發科強調，天璣7400系列支援先進的AI相機功能，讓使用者即便在低光環境下也可捕捉清晰圖像；天璣7400X支援雙螢幕翻蓋顯示，讓OEM廠商可更具設計靈活度；天璣6400則瞄準主流市場。

另，世界行動通訊大會（MWC 2025）訂於3月3日~3月6日舉辦，聯發科也將攜手愛立信、澳洲電信秀出5G獨立組網商用網路。

籌碼面上，聯發科上周獲三大法人買超325張，其中，外資買超1,921張、投信賣超1,472張、自營商賣超124張；2月以來則買超7,351張，包括外資買超4,392張、投信買超2,123張、自營商買超836張。

智慧手機 聯發科

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