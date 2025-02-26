欣興法說會／估首季淡季減個位數 看好AI ASIC帶動下半年

載板龍頭欣興（3037）睽違六年恢復實體法說會，公司提到估計首季產業淡季將季減個位數，但仍可望優於去年同期，光復廠進度超前下看好AI ASIC可望帶動下半年營運優於上半年。另外美國川普政府出口管制加強對於大陸廠區影響或間接影響則需要持續觀察，關稅與地緣政治都是變數，不過本身欣興各製程應用都有新進展。

稼動率方面，欣興主要製程稼動率多數維持第4季僅BT載板下降，ABF 70~75%維持，BT 70~75%降到65%，PCB HDI 80~85%維持。

廠區動態方面，欣興提到，光復廠比原先預期進度提前1-2個月，廠區屬於最先進工廠，廠區良率交貨獲得客戶正面肯定。

欣興並說，泰國廠按進度預計2025年下半年量產，目前在裝機階段預計下半年完成驗證量產，預計生產模組遊戲機低軌衛星等產品，後續因應地緣政治因素將配合客戶生產高階產品。

AI ASIC方面，欣興提到，客戶群多元與產品線完整可望在下半年有更多成績。

法人關注美國川普政府關稅與地緣政治對欣興大陸廠區潛在影響，先前對大陸出口管制已從7奈米延伸至14/16奈米以下，對配套載板干擾影響有待觀察。

欣興則說，大陸廠區營收占比約三成不過並非全面生產載板與高階產品，傳統PCB與HDI未受限制。關稅議題方面公司直接出貨墨西哥加拿大比重非常低預期影響有限。

欣興並說，大陸昆山鼎鑫搬遷3.5億元的設備報廢損失已於去年第4季一次認列，新廠為PCB/HDI製程將專注高階產品，進度順利稼動率也都在八成以上。

欣興提到，去年設備折舊172億元，今年估計增加到184億元上下，未來預期維持不再增加維持此相當水準，因既有投資已告一段落。

欣興並說，2024年資本支出254億元，2025年資本支出方面預計186億元，主要在光復廠與載板投資85億元，光復廠計劃下一階段產能擴增配合策略夥伴，10億多用於投資群策蘇州，以及PCB資本支出45%用於泰國廠36億元與台灣廠28億元左右投資HDI與PCB等，泰國廠整體投資預估接近百億元上下。

欣興去年股息方面配息1.5元，盈餘配發率維持過往五成水準。