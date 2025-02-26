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美超微財報壓線達陣 麗臺等台鏈嗨起來 分析師這樣看

經濟日報／ 新媒體中心記者／即時報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）25日收盤股價重挫11.76%，但財報壓線出爐，暫時緩解下市危機，激勵其盤後股價飆升逾24%，也提振26日國內美超微及部分AI概念族群士氣，麗臺（2465）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、南俊國際（6584）、佳必琪（6197）皆上漲同歡。但分析師指出，美超微長期挑戰仍在，後市猶待觀察。

美超微周二向美國證管會（SEC）提報2024會計年度的財報，也交出了截至去年9月30日、12月31日的季度財報，股價在25日盤後大漲23%至每股56.02美元，逆轉當天收盤時重挫11%的頹勢，而台泛美超微概念股26日紛紛走高同歡；其中，麗臺盤中一度放量急拉逾8%，飛過5日線、劍指80元關卡，表現最為搶眼；雙鴻亦強漲約5%，直接收復5日線、季線，拉出一根紅棒，並帶動奇鋐跟漲約2%；南俊國際則強彈約3.5%、站上5日線，叩關151元；緯穎力甩連5天來的頹勢，盤中彈升逾4%，重返2000元關卡之上。

麗臺為泛美超微集團概念股，2023年10月辦理私募，大訊科技、肯微認購麗臺2,500萬股私募股票，以麗臺增資後股本計算，持股比率約30%，躍居最大股東；大訊科技訊董事長梁見發與肯微董事長梁見達，皆為美超微董事長梁見後手足，大訊供應伺服器機殼與機箱、肯微供電源供應器，三兄弟以垂直整合的模式發展全球伺服器市場，麗臺獲入股後，成為泛美超微成員。

麗臺董事長盧崑山表示，2025年以AI解決方案、工作站、伺服器、繪圖卡與智慧醫療等五大業務為主要動能，尤其看好智慧醫療業績將倍數成長，全年力拚轉虧為盈；麗臺預計3月3日召開董事會，決議113年財報。

美超微今年以來，股價已上漲55%，但仍較去年3月的歷史高點118.81美元、下跌逾60%。分析師指出，美超微雖壓線提交財報，暫緩下市危機，但長期挑戰仍在，面對司法部調查、做空機構的持續質疑、財務等挑戰，美超微能否以實際表現重振投資人信心，仍待觀察。

財報 超微

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