瑞鼎2024年每股配息22.2元 原相配10元
IC設計廠瑞鼎、原相、達發和巨有2024年股利政策出爐，瑞鼎每股配發新台幣22.2元現金股利，原相每股配息10元，達發每股配發12.5元現金，巨有每股配息1.6元。
面板驅動IC廠瑞鼎2024年營運止跌回升，總營收243.8億元，為歷史次高水準，稅後淨利21億元，每股純益27.67元。瑞鼎董事會決議每股配發22.2元現金股利，配發率達80.2%。
瑞鼎表示，中國補貼政策可望持續帶動消費性產品需求增加，美國關稅不確定因素，終端客戶提前備貨，也將促進資訊科技市場需求升溫；不過，恐持續面臨面板廠要求降價的壓力。
感測晶片廠原相2024年歸屬母公司淨利18.15億元，每股純益12.52元。董事會決議每股配發10元現金股利，配發率近8成。
無線通訊晶片廠達發2024年營運同樣順利回升，歸屬母公司淨利26.92億元，每股純益16.1元。董事會決議每股配發6.5元現金股利，另以資本公積每股配發6元現金，合計每股配發12.5元現金。
特殊應用晶片廠巨有科技2024年營收6.82億元，減少38.2%，稅後淨利0.63億元，減少60.8%，每股純益1.65元。董事會決議每股配發1.6元現金股利。
巨有表示，隨著客戶庫存調整情況已漸趨穩定，量產需求可望逐步回溫，此外，持續布局高階製程專案，預期2025年營運可望重返成長軌道。
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