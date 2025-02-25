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志聖財報／去年 EPS 4.8元、擬超額配息5元 發限制股1,200張

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB半導體設備商志聖董座梁茂生（右）與總經理梁又文。記者尹慧中攝影
PCB半導體設備商志聖董座梁茂生（右）與總經理梁又文。記者尹慧中攝影

PCB半導體設備商志聖（2467）25日公告去年每股稅後純益（EPS）為4.8元，擬超額配息5元，董事會並拍板發限制股1,200張。

志聖公告，董事會決議發行限制員工權利新股案，發行普通股1,200張，每股面額新臺幣10元，發行總額新臺幣12,000,000元。本公司無償給予員工，其他各項情事之處理方式，悉依本公司民國114年限制員工權利新股發行辦法之規定進行。

志聖公告，辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。

另外可能費用化之金額：志聖說明，本次發行限制員工權利新股合計1,200,000股，暫以民國114年2月14日(董事會召集通知日前一交易日)本公司普通股股票收盤價每股新台幣181.5元，依所訂之既得期間一年可能費用化之總金額為新台幣217,800,000元。對公司每股盈餘稀釋情形：以本公司民國114年2月14日已發行股數156,755,348股計算，暫估費用化後每股盈餘可能減少金額為新台幣1.39元。對本公司每股盈餘可能之稀釋尚屬有限。

志聖 新台幣

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