川湖目標價 上看2,300元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利最新出具報告指出，看好川湖（2059）將成為AI伺服器主要供應商；並有望在傳統伺服器中獲得更多市場份額，給予「優於大盤」評級，並將目標價從1,875元上調至2,300元。

展望今年首季，大摩表示，預計將維持強勢成長動能，主要為GB200的貢獻、HGX的持續動能、ASIC伺服器穩健出貨量及傳統伺服器市場份額增加所推動。

大摩根據1月營收表現預估其第1季營收達35.96億元。同時其毛利率將因產品組合略微下降至69.3%，營業利潤率60.8%，每股稅後純益（EPS）為19.06元。

大摩說，預計川湖2025年下半年營收優於上半年，長期來看，對2026年和2027年保持樂觀。

伺服器 大摩 營收

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