ABF三雄 外資喊買

大和資本證券出具最新產業報告，給予ABF載板產業正向看法，預計2025年開始進入上行周期，且AI伺服器將占全球ABF載板需求約20%，按讚台灣「ABF三雄」為首選標的，包括欣興（3037）、南電、景碩皆為「買進」評等，目標價依序為175、180、135元。

大和資本指出，ABF載板經歷兩年下行周期後，後市主要受到AI伺服器需求激增推動，預計從2025年開始進入數年上行周期，主要受惠輝達（NVIDIA）Blackwell GPU及雲端服務商（CSP）AI ASIC載板規格顯著升級。

台廠中，大和資本看好ABF三雄欣興、南電、景碩，皆為「買進」評等，目標價分別為175、180、135元。其中欣興是三檔中最看好的產業標的，主因在AI伺服器市場布局最完整，涵蓋GPU與ASIC兩大領域，有望受惠後市載板規格加速升級。

南電受惠800G交換器強勁需求，2026年開始受惠多項長期需求成長；景碩因PC GPU強勁拉貨動能，以及輝達次世代Rubin AI伺服器GPU具潛力，後市可期。

大和資本表示，AI伺服器出貨量將持續高速增長，預期AI ABF載板需求激增，約占全球ABF需求的20%，顯示AI重要性日益提升。

此外，雖然下游ABF載板製造商尚未出現明顯的營收或毛利率復甦，但仍對產業長期前景保持樂觀，主要基於三大因素支撐。首先，HBM與運算晶片在單一封裝內整合程度提升，以及共同封裝光學（CPO）的採用，將整合至ABF載板。

其次，一般伺服器用x86 CPU庫存去化已近尾聲。長期而言，英特爾次世代平台預計帶來新一輪大規模規格升級周期；第三，由於許多載板供應商仍處於景氣低谷復甦階段，多數業者對未來擴產計畫保守，部分廠商甚至出售設備應對短期挑戰，供給端限制將在未來至少約兩年內維持較健康的供需平衡。