瑞鼎2024年EPS 27.67元 達發16.1元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
瑞鼎董事長黃裕國。聯合報系資料照
瑞鼎董事長黃裕國。聯合報系資料照

驅動IC大廠瑞鼎（3592）與聯發科旗下達發昨（25）日公布去年財報，瑞鼎去年稅後淨利21億元，年增45.5％，為歷年第三高，每股純益27.67元。達發去年營收創新高，獲利增逾一倍，為歷史次高，每股純益16.1元。

瑞鼎去年度擬配發現金股利每股22.2元，盈餘配發率80.2％。達發則以資本公積與盈餘分配共擬配發每股現金12.5元，配發率77.6％。

瑞鼎去年合併營收243.76億元，年增32.8％，為歷史次高，毛利率30％，年增1.1個百分點。

達發去年合併營收191.22億元，年增40.8％，歸屬母公司業主淨利26.91億元，年增1.77倍，每股純益16.1元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，去年第4季營收呈現季減，主要受淡季效應影響，客戶調節庫存，且產品銷售單價降低。在車載工控驅動IC方面，受惠觸控與顯示整合型驅動IC（TDDI）新案持續進入量產，動能相對平穩，而消費性產品則呈季節性趨緩。

營收 瑞鼎 達發

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