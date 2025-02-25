文曄2024年EPS 8.13元

半導體通路商文曄（3036）昨（25）日舉行法說會，公布去年獲利增加逾一倍，營收與獲利雙創歷史新高，2024年全年每股純益8.13元。董事長鄭文宗表示，今年第1季市場需求穩定，目前看第2季也不會太弱，今年整體需求應該會比去年成長。

文曄去年第4季合併營收2,618.78億元，超越原財測區間高標，大致與前一季持平，年增38%，主要是部分資料中心產品提前出貨。單季毛利率4.12%，低於原財測區間低標，主要是受產品組合影響，歸屬母公司業主淨利25.36億元，季減11%，年增143%，單季每股純益2.27元，符合財測區間。

文曄去年第2季完成併購加拿大同業Future後，帶動去年合併營收上衝至9,594.32億元，年增61%，全年毛利率3.92%，年增0.82個百分點，歸屬母公司業主淨利91.12億元，年增127%，每股純益8.13元。

展望本季，文曄預期，在美元兌新台幣1比32.6的匯率假設基礎上，估計單季營收2,200億至2,360億元，約季減15.9%至9.8%，毛利率介於4.7%至4.9%，每股純益約2.03元至2.56元。

文曄說，Future的營運去年第4季落底，本季營收表現應可回穩，並出現季增，其所屬市場經近年庫存調整後，有機會逐漸復甦。文曄本身營收雖然可能季減，但高毛利產品需求會有超越季節性的成長。

鄭文宗說，第1季市場需求穩定，第2季也不會太弱，市場普遍預期下半年需求優於上半年，市況應會慢慢復甦，加上AI應用開始普及，帶動更多終端產品成長，今年整體市場需求會比去年成長。