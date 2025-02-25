融程電 2024年每股賺7.04元
工業電腦廠融程電（3416）昨（25）日宣布，董事會通過擬斥資635萬瑞士法郎（約新台幣2.32億元），以全數現金收購位於瑞士的「Primelco System Device」及「Primelco Visual Data」兩家公司50%至60%股權，擴大歐洲布局。
融程電昨天並公告2024全年財報，營收30.58億元，年增17.7%；毛利率為39.98%，與2023年持平；營益率19.82%，年減2.42個百分點；稅後純益5.59億元，年增10.6%，每股純益7.04元。融程電去年營收、獲利與每股純益同步寫新猷。
談到本次跨國併購，融程電指出，最快今年3月簽約，第2季可認列營收，最遲會在下半年完成相關投資作業；兩家瑞士公司去年合計營收約新台幣8億元，獲利6,000萬元。
Primelco System Device（PSD）是POS系統相關產品經銷商，產品包括印表機、無人自助POS服務系統、自動ID、顯示器、掃描器、周邊設備等。
PSD往來十多年的主要客戶是瑞士領先的零售巨頭之一，貢獻PSD總收入50%以上。Primelco Visual Data（PVD）是工業電腦解決方案供應商，提供各種工業電腦相關產品觸控螢幕PC、工業顯示器、嵌入式工控機、工業通訊產品、強固型行動解決方案等。
融程電表示，該公司逾30%營收來自於歐洲，以德國車檢客戶為主。此次收購兩家瑞士公司，可以增加瑞士地區營收，也可與PVD拓展歐洲其他地區業務。
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