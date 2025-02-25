華碩將前進輝達GTC

品牌廠華碩（2357）、技嘉、微星、神達搶攻AI伺服器商機。華碩昨（25）日宣布，由董事長施崇棠率隊參加輝達3月舉行的年度盛會GTC 2025，展示一系列AI / 物聯網解決方案。技嘉、神達、微星昨日則宣布推出採用最新英特爾Xeon 6處理器產品線，為今年伺服器業務再添動能。

輝達GTC大會預定3月17日至21日在美國聖荷西登場，華碩入列「鑽石級」贊助商，此次施崇棠率隊赴美參與輝達GTC大會，將秀出華碩旗下各種因應高算力需求而生的頂級伺服器、智慧邊緣電腦、冷卻技術與軟體開發等產品。

華碩強調，持續深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」發展策略，並啟動前哨戰，旗下ASUS AI POD 3月起正式進入量產出貨。

華碩另推出概念驗證（POC）服務，並適合採用NVIDIA Blackwell平台的ASUS AI POD，創新者和企業可藉此充分發揮AI和深度學習的無限潛能，實現各種靈感創意與尖端應用。

此外，隨著英特爾Intel Xeon 6處理器問世，技嘉旗下技鋼、神達旗下神雲、微星等昨日亦宣布搭載相關產品的伺服器新品陣容，涵蓋AI與高性能運算伺服器、通用型運算伺服器、儲存伺服器及伺服器級主機板等。

神雲推出搭載最新的Intel Xeon 6 P-core處理器的伺服器和主機板。神雲表示，這些專為運算密集型工作負載而設計的處理器，提供相較於通用型處理器兩倍的效能，特別適合AI與高性能運算相關的各種工作。

技嘉董事長葉培城先前表示，AI伺服器需求已經看到2026年。