華碩電競NB預購 新顯卡添戰力

輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡上市後，品牌廠競推搭載輝達新顯卡的電競筆電。華碩（2357）昨（25）日晚間搶頭香，宣布啟動搭載RTX 50系列顯卡的電競筆電預購；微星也將在今日凌晨透過線上發表新款電競筆電上市計畫，宏碁、技嘉等也有望接棒宣布新品上市訊息。

業界看好，隨著品牌廠陸續端出相關新品，有望啟動新一波電競筆電銷售潮。

華碩宣布，ROG電競筆電搭載GeForce RTX 50指定顯卡系列，即日起在台灣開放預購，包括ROG Strix SCAR 16／18、ROG Strix G16／18與ROG Zephyrus G14／16，將於3月31開賣，隨台灣宣布展開新品預購，華碩全球據點也將跟進。