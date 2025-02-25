華碩電競NB預購 新顯卡添戰力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡上市後，品牌廠競推搭載輝達新顯卡的電競筆電華碩（2357）昨（25）日晚間搶頭香，宣布啟動搭載RTX 50系列顯卡的電競筆電預購；微星也將在今日凌晨透過線上發表新款電競筆電上市計畫，宏碁、技嘉等也有望接棒宣布新品上市訊息。

業界看好，隨著品牌廠陸續端出相關新品，有望啟動新一波電競筆電銷售潮。

華碩宣布，ROG電競筆電搭載GeForce RTX 50指定顯卡系列，即日起在台灣開放預購，包括ROG Strix SCAR 16／18、ROG Strix G16／18與ROG Zephyrus G14／16，將於3月31開賣，隨台灣宣布展開新品預購，華碩全球據點也將跟進。

ROG 華碩 電競筆電

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