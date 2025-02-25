明基材：2025年審慎樂觀

偏光片大廠明基材（8215）昨（25）日召開法說會，即便公司對本季偏光片價格走勢仍保守，董事長陳建志認為，邊緣AI以及換機潮需求，對顯示器產業有正面助益，加上醫療產品持續增長，隨全球醫材公司陸續導入明基材產品，過去幾年對於高值化產品投資有望在今年奏效，2025年營運審慎樂觀。

陳建志表示，明基材近年積極提高醫療產品營收占比，去年醫療事業營收年增兩成，占比達三成，看好今年醫療需求仍持續成長。

另外，明基材近年持續增加高毛利產品資本支出，OLED應用於戶外及車用顯示器的尺寸也持續增加，過去幾年的投資有望在今年顯現。

法人關注川普關稅議題對明基材的影響，陳建志坦言，雖然機能膜等產品有出口美國，但主要提供的是零組件及材料，不涉及產品，影響不大，只是擔心關稅議題影響終端消費市場需求。針對2025年面板產業供需景氣，明基材總經理劉家瑞坦言，整體市場價格競爭及庫存壓力仍在，仍需觀察通膨及終端需求。