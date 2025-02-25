明基材：2025年審慎樂觀

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

偏光片大廠明基材（8215）昨（25）日召開法說會，即便公司對本季偏光片價格走勢仍保守，董事長陳建志認為，邊緣AI以及換機潮需求，對顯示器產業有正面助益，加上醫療產品持續增長，隨全球醫材公司陸續導入明基材產品，過去幾年對於高值化產品投資有望在今年奏效，2025年營運審慎樂觀。

陳建志表示，明基材近年積極提高醫療產品營收占比，去年醫療事業營收年增兩成，占比達三成，看好今年醫療需求仍持續成長。

另外，明基材近年持續增加高毛利產品資本支出，OLED應用於戶外及車用顯示器的尺寸也持續增加，過去幾年的投資有望在今年顯現。

法人關注川普關稅議題對明基材的影響，陳建志坦言，雖然機能膜等產品有出口美國，但主要提供的是零組件及材料，不涉及產品，影響不大，只是擔心關稅議題影響終端消費市場需求。針對2025年面板產業供需景氣，明基材總經理劉家瑞坦言，整體市場價格競爭及庫存壓力仍在，仍需觀察通膨及終端需求。

明基材 顯示器

延伸閱讀

圓裕財報／2024年 EPS 4.06元創新高 擬配息2元

慧榮總座苟嘉章：整體景氣6月復甦 下半年NAND或可能缺貨

MacBook Air升級版 3月亮相

可成2024年 EPS 19.4元 迎 PC 換機潮

相關新聞

瑞鼎2024年EPS 27.67元 達發16.1元

驅動IC大廠瑞鼎（3592）與聯發科旗下達發昨（25）日公布去年財報，瑞鼎去年稅後淨利21億元，年增45.5％，為歷年第...

川湖目標價 上看2,300元

摩根士丹利最新出具報告指出，看好川湖（2059）將成為AI伺服器主要供應商；並有望在傳統伺服器中獲得更多市場份額，給予「...

ABF三雄 外資喊買

大和資本證券出具最新產業報告，給予ABF載板產業正向看法，預計2025年開始進入上行周期，且AI伺服器將占全球ABF載板...

欣興 2024年EPS 3.34元

欣興（3037）預計今（26）日召開法說會，昨日先公布財報，去年稅後純益50.82億元，因載板市場供需失衡，年減少約57...

華碩將前進輝達GTC

品牌廠華碩（2357）、技嘉、微星、神達搶攻AI伺服器商機。華碩昨（25）日宣布，由董事長施崇棠率隊參加輝達3月舉行的年...

華碩電競NB預購 新顯卡添戰力

輝達（NVIDIA）全新RTX 50系列顯卡上市後，品牌廠競推搭載輝達新顯卡的電競筆電。華碩（2357）昨（25）日晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。