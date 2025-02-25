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奇偶財報／去年每股純益7.2元 為11年新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

奇偶（3356）董事會通過去年度財報，全年營收11.98億元，年減5.2%。毛利率48%與前年度持平。營業利益1.13億元，營業利益率10%，年減16.5%。因全年匯兌利益與金融資產投資利益上揚，使業外收入大增，稅前淨利6.81億元，淨利歸屬於母公司6.25億元，年增1.17倍。依現金減資後股本7.99億元計算，每股純益（EPS）7.2元。依EPS表現，為11年來最佳。

奇偶去年獲利大躍進，主要受惠轉投資台積電（2330）認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶去年前三季財報顯示，奇偶持有台積電高達985張。奇偶25日股價收58.9元，上漲0.2元。

奇偶表示，113年度盈餘分配將待4月另行召開董事會後通過。此外，奇偶預計5月29日上午十時於台北市內湖區內湖路一段246號R樓召開股東常會。

持有該公司股票停止轉讓過戶期間為114年3月31日起至5月29日止。本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間自114年4月29日至5月26日止。

台積電 股東會

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