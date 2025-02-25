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艾美特由盈轉虧 2024年全年虧損1.59億元、EPS -1.05元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

家電廠商艾美特-KY（1626）25日公告2024年第4季自結財報，全年虧損1.59億，每股虧損1.05元，相較於前年賺2,700萬元相比、由盈轉虧，為近三年首度虧損。主要受到大陸經濟景氣下滑的影響，去年的營收和獲利均低於前一年。

進一步看，艾美特去年第4季虧6,100萬元，每股虧損0.47元，與同期單季虧損7,600萬元相比，虧損則是微幅收斂。

展望2025年，艾美特表示大陸市場占主要營收55%，受惠於大陸政府將加強財政刺激和消費補貼，預期公司在大陸內需市場的銷售前景較為樂觀，並計劃在小家電設計方面朝著熱門的AI方向進行調整。在外銷市場方面，隨著日元可能升值，公司對東北亞的銷售有望擺脫低谷，迎來增長。

艾美特也表示，受地緣政治影響，供應鏈從大陸外移，近年新成立的東南亞市場在今年將有機會表現出顯著增長，特別是在越南和印尼等國家。

營收 艾美特

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