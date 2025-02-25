長期營運具想像空間 法人喊買這檔中價位股

軟板廠台郡（6269）雖然營運仍處於低檔，但法人認為，美系客戶供貨比重可望自今年下半年回升，加上AI傳輸軟板及長線折疊手機添增營運想像空間，鑒於股價低於淨值，將投資建議由由中立調升至買進。

投顧法人分析，台郡2024年受市占率下滑及降價壓力等因素影響，陷入虧損並較預期多。展望第1季，整體仍難逃淡季效應，評估稼動率進一步下滑至45%以下，營收季減約一成，尚未擺脫虧損窘境。

不過，隨今年下半年美系客戶手機高頻天線軟板層數提升、出貨模式改以空板為主以及台郡單機供貨片數由二至三片提升為四至六片，加上AI傳輸軟板出貨，法人看好台郡旺季營運可望重回獲利軌道。

法人指出，台郡自提供美系客戶高頻天線產品後，即致力於改善軟板傳輸效率，2019至2020年導入高頻天線MPI、LCP產品在手機產品，更將應用擴散至 筆電、平板電腦以及穿戴式裝置。

目前台郡軟板傳輸新產品應用包括AI伺服器、車聯網以及CPO光波導，其中，AI伺服器傳輸軟板有助於節省空間及散熱並應用於30至40cm場景，至於折疊手機興起亦有利軟板使用量增加，法人預期可望帶動公司2026年營運重返榮耀。