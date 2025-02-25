健策去年每股大賺24.15元擬派息14.5元 雙創新高
均熱片廠健策今天公布2024年財報，去年營收新台幣142.78億元，年增18.3%，歸屬母公司業主淨利34.27億元，比2023年大幅成長49.1%，每股純益高達24.15元，創歷史新高。
健策今天董事會通過股利政策，每股擬配發現金股息14.5元，也同步創下新高，股利配發率為6成，對照健策今天收盤股價1265元，現金殖利率1.14%。
健策今天董事會還通過發行國內第4次及第5次無擔保轉換公司債，發行總面額上限分別為30億元和20億元，合計50億元，發行期皆為5年，票面利率0%，取得資金將用來興建大園3廠廠房，及充實營運資金。
健策積極布局擴產計畫，旗下大園3廠已於2024年開始動工，預估今年第4季完工投產，初期將導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組，以及其他新世代散熱解決方案相關產品等，滿足客戶需求。
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