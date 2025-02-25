南茂首季急單現！估營收小幅下修 樂觀全年營運表現

IC 封測大廠南茂 (8150) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，因第1季工作天數較少及產業季節性調節，本季記憶體與驅動IC營收都呈現小幅修正，但驅動IC 修正幅度會低於記憶體，也看好OLED手機發展，樂觀全年營運表現。

鄭世杰說，南茂本季首要工作是優先考量提升稼動率，並根據實際稼動狀況與客戶後續需求，審慎規畫資本支出，面對國際貿易的不確定性與整體經濟狀況的不明朗，公司將持續密切關注市場變化，靈活應對市場挑戰。

他進一步指出，南茂兩大產品線，記憶體業績本季將小幅修正，但市場需求已逐步浮現，其中，利基型DRAM與 NAND Flash 需求均已回溫；驅動IC受惠於中國相關政策補貼以及因應關稅提高的提前拉貨效應，也現急單短單，本季修正幅度略可望小於記憶體產品。

他預估第2季及第季後，客戶後續需求將趨於明朗，下半年表現將優於上半年，並對車用與OLED市場保持審慎樂觀看法，特別是OLED手機與車用需求持穩，但也坦言低階產品市場競爭激烈，經營環境相對較具挑戰。

南茂於上月21日公布實施庫藏股計畫，預計買回1萬張，董事會也在今日決議通過盈餘分派案，預計每股擬配發現金股利1.2元，配息率約 62%。