快訊

經典賽Live／先馳得點！1局上陳傑憲、張育成接連敲安 中華1：0西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

聽新聞
0:00 / 0:00

南茂首季急單現！估營收小幅下修 樂觀全年營運表現

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南茂董事長鄭世杰。圖／南茂提供
南茂董事長鄭世杰。圖／南茂提供

IC 封測大廠南茂 (8150) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，因第1季工作天數較少及產業季節性調節，本季記憶體與驅動IC營收都呈現小幅修正，但驅動IC 修正幅度會低於記憶體，也看好OLED手機發展，樂觀全年營運表現。

鄭世杰說，南茂本季首要工作是優先考量提升稼動率，並根據實際稼動狀況與客戶後續需求，審慎規畫資本支出，面對國際貿易的不確定性與整體經濟狀況的不明朗，公司將持續密切關注市場變化，靈活應對市場挑戰。

他進一步指出，南茂兩大產品線，記憶體業績本季將小幅修正，但市場需求已逐步浮現，其中，利基型DRAM與 NAND Flash 需求均已回溫；驅動IC受惠於中國相關政策補貼以及因應關稅提高的提前拉貨效應，也現急單短單，本季修正幅度略可望小於記憶體產品。

他預估第2季及第季後，客戶後續需求將趨於明朗，下半年表現將優於上半年，並對車用與OLED市場保持審慎樂觀看法，特別是OLED手機與車用需求持穩，但也坦言低階產品市場競爭激烈，經營環境相對較具挑戰。

南茂於上月21日公布實施庫藏股計畫，預計買回1萬張，董事會也在今日決議通過盈餘分派案，預計每股擬配發現金股利1.2元，配息率約 62%。

OLED 南茂 記憶體

延伸閱讀

華為先進AI晶片製造良率提升 已從20%拉升到近40%

慧榮總座苟嘉章：整體景氣6月復甦 下半年NAND或可能缺貨

與工會達成協議 三星電子今年加薪逾5%

三星Galaxy S25系列部分機型採用美光低功耗記憶體 提升AI表現

相關新聞

南茂首季急單現！估營收小幅下修 樂觀全年營運表現

IC 封測大廠南茂 (8150) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭世杰表示，因第1季工作天數較少及產業季節性調節，本...

緯創去年EPS 6.11元 配息3.8元

緯創昨（24）日公布去年第4季毛利率、營益率均較前一季下滑，稅後純益53.12億元，為單季次高，每股純益1.85元。20...

大立光半年配息57.5元

大立光昨（24）日公告，董事會通過去年下半年盈餘每股擬配發現金股息57.5元，加計去年上半年配息40元，全年配發現金股息...

可成2024年 EPS 19.4元 迎 PC 換機潮

金屬機殼廠可成（2474）昨（24）日公告去年第4季稅後純益37.58億元，季增162.8%，優於2023年同期虧損態勢...

致茂2024年 EPS 12.49元 配息9元

量測儀器大廠致茂（2360）昨（24）日公布去年第4季獲利季增6%，每股純益3.49元，攀上九季來高點；2024全年稅後...

東科2024年 EPS 12.68元 訂單暢旺

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（24）日公告2024年財報，受惠訂單暢旺，全年稅後純益9.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。