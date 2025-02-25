文曄去年第4季每股純益2.27元 本季估可達2.3元 淡季不淡
文曄科技（3036）今（25）日召開線上法人說明會，會中說明2024年第4季營運成果及未來營運展望。2024年第四季自結合併營收約為2619億元，年成長38%，合併營業利益約42.2億元，季成長1%、年增120%，歸屬於母公司業主純益25.4億元，季下滑11%、年增143%，以加權平均股數計算每股純益2.27元。
2024年公司的營收及淨利都創下歷史新高。全年自結合併營收約為9594億元，年成長61%，合併營業利益約152.6億元，年成長86%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主約新台幣91.1億元，年成長127%，以加權平均股數計算每股純益 (扣除特別股股息)約8.13元。
展望今年第1季，文曄預估在1美元兌換32.6元的匯率計算基礎，合併營收預估中位數約為2280億元，年成長18%，合併營業利益預估中位數約43.4億元，年成長66%，歸屬於母公司業主純益預估中位數約25.7億元，年成長62%，每股純益約2.3元。
文曄表示，公司於2024年收購加拿大通路商Future Electronics，公司成功轉型為全球一流企業是一個具有重大意義的里程碑，公司持續制定並實施未來整合的長期策略，透過結合兩個高度互補的業務模式，進一步強化文曄科技在國際市場的領先地位。公司將充分發揮雙方的優勢和專業，提供完整覆蓋的全方位服務能力，為全球的客戶和供應商提供更多價值。
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