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AI需求強勁 佳必琪去年獲利10.6億元續創新高

中央社／ 台北25日電

連接元件廠佳必琪今天公布2024年財報，受惠AI需求強勁及併購效應助攻，佳必琪去年營收新台幣67.65億元，年增36.3%；稅後純益10.6億元，比2023年大幅成長66.9%，為連續第3年獲利創新高，每股純益達8.69元。

由於旺季已過，佳必琪去年第4季營收16.58億元，從去年第3季的高點滑落11.8%，但比2023年同期成長12.5%；稅後純益2.34億元，同樣季減11.6%，但年增45.3%，單季每股純益1.92元。

另外，佳必琪今天董事會通過股利政策，每股擬派發現金股息7元，股利配發率80.5%。對照今天收盤股價145元，現金殖利率4.82%。

近2年美國科技大廠掀起AI伺服器建置風潮，佳必琪囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶，成功打進AI伺服器供應鏈，帶動去年營運強勁成長。另外2023年佳必琪併購輝達（NVIDIA）合格供應商衡星，順勢打進NVIDIA供應鏈，更為公司營運提供助攻效果。

佳必琪董事長張舒眉日前表示，公司在既有CSP客戶基礎上，持續拓展新的產品線，隨輝達GB200伺服器出貨，佳必琪新舊產品將雙箭齊發，2024年是不錯的1年，2025年展望持續樂觀。

伺服器 佳必琪

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