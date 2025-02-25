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欣興財報／去年淨利50.82億元、EPS 3.34元 擬配息1.5元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興電子董事長曾子章。記者尹慧中攝影
欣興電子董事長曾子章。記者尹慧中攝影

欣興（3037）預計明日召開法說會，今日先公布財報數字，去年淨利50.82億元，每股稅後純益（EPS）為3.34元，公司董事會並擬對去年獲利配息1.5元。

欣興並公告公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.001%事宜，以及董事會決議捐贈設立「財團法人桃園市欣興電子教育基金會」，捐贈原由：善盡企業社會責任以回饋社會。捐贈金額：新台幣1,000萬元，受贈對象：財團法人桃園市欣興電子教育基金會，與公司關係：本公司捐贈成立之基金會。

欣興並公告重要子公司Hemingway Int'l Limited公告取得SMART IDEA HOLDINGS LIMITED股權之相關資料 ，公司說明，主要是整併少數股權，強化對子公司之營運管理。

欣興電子

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