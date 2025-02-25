台光電財報／去年 EPS 27.81元創高 擬配息17元

銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）25日公告去年財報數字，去年每股稅後純益（EPS） 27.81元創高，公司董事會並擬配息17元。

台光電公告去年稅後淨利95.78億元，年增74.4%，去年累計每股稅後純益為27.81元，全年營收、毛利率、淨利與EPS皆創歷史新高，全年毛利率27.9%。其中去年第4季淨利26.4億元，季增5.1%，年增33.1%，單季毛利率28.5%，季增與年增0.2個百分點以上，每股稅後純益約7.67元。

台光電25日也公告董事會決議股利分派盈餘分配之現金股利(元/股)：17.00000000，董事會擬議配發數與帳上估列之差異數列為當年度損益調整之，盈餘配發率61%，配發金額也創歷史新高。