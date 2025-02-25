快訊

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

怪！涉拖斷海纜貨輪船名一直變 海巡攔查「宏泰」押返台南變「善美」

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線出爐 高宇杰DH

台光電財報／去年 EPS 27.81元創高 擬配息17元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影
台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影

銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）25日公告去年財報數字，去年每股稅後純益（EPS） 27.81元創高，公司董事會並擬配息17元。

台光電公告去年稅後淨利95.78億元，年增74.4%，去年累計每股稅後純益為27.81元，全年營收、毛利率、淨利與EPS皆創歷史新高，全年毛利率27.9%。其中去年第4季淨利26.4億元，季增5.1%，年增33.1%，單季毛利率28.5%，季增與年增0.2個百分點以上，每股稅後純益約7.67元。

台光電25日也公告董事會決議股利分派盈餘分配之現金股利(元/股)：17.00000000，董事會擬議配發數與帳上估列之差異數列為當年度損益調整之，盈餘配發率61%，配發金額也創歷史新高。

台光電 毛利率

延伸閱讀

天虹財報／去年稅後純益4.07億元、EPS 6.03元 雙創史上新高

圓裕財報／2024年 EPS 4.06元創新高 擬配息2元

世界先進財報／去年第4季 EPS 1.03元 估今年第1季毛利率29~31%

緯創去年EPS 6.11元 配息3.8元

相關新聞

緯創去年EPS 6.11元 配息3.8元

緯創昨（24）日公布去年第4季毛利率、營益率均較前一季下滑，稅後純益53.12億元，為單季次高，每股純益1.85元。20...

大立光半年配息57.5元

大立光昨（24）日公告，董事會通過去年下半年盈餘每股擬配發現金股息57.5元，加計去年上半年配息40元，全年配發現金股息...

可成2024年 EPS 19.4元 迎 PC 換機潮

金屬機殼廠可成（2474）昨（24）日公告去年第4季稅後純益37.58億元，季增162.8%，優於2023年同期虧損態勢...

致茂2024年 EPS 12.49元 配息9元

量測儀器大廠致茂（2360）昨（24）日公布去年第4季獲利季增6%，每股純益3.49元，攀上九季來高點；2024全年稅後...

東科2024年 EPS 12.68元 訂單暢旺

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（24）日公告2024年財報，受惠訂單暢旺，全年稅後純益9.5...

帆宣2024年 EPS 8.94元

無塵室與機電系統整合工程服務廠帆宣（6196）昨（24）日公告去年第4季獲利4.03億元，季減25.23%，年增29.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。