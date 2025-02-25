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天虹財報／去年稅後純益4.07億元、EPS 6.03元 雙創史上新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
天虹科技。記者李珣瑛／攝影
天虹科技。記者李珣瑛／攝影

天虹（6937）董事會25日通過去年第4季財報，2024年合併營收25.88億元，年增29.9%。毛利率43.96%，年減0.06個百分點。稅後純益4.07億元，年增32.7%；每股稅後純益6.03元。年度合併營收、稅後純益及EPS三項創歷史新高紀錄。

天虹董事會決議，擬配發2.1元現金股利，配息率為34.8%。天虹將於5月29日召開股東常會，通過盈餘分配案。

天虹公告與涉侵權的新睿精密智於慧財產及商業法院達成達成調解，天虹指出，新睿精密股份有限公司侵害天虹軟體著作，經法院判決為犯著作權法第91條第1項之罪；新睿精密負責人邱新智於任職天虹期間違背職務義務，經法院判決為犯刑法第342條背信罪。

該案上訴智慧財產及商業法院後，於調解程序由被告認罪並同意賠償3,100萬元。

天虹 營收

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