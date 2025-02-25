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南茂估首季業績小幅修正 擬配息1.2元

中央社／ 台北25日電

面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，儘管有部分短單，第1季業績預估小幅修正。南茂預期，客戶需求第2季起逐漸明朗，下半年業績可較上半年佳。

南茂董事會今天通過配發現金股利每股新台幣1.2元，將於5月27日股東會中討論決議。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望今年第1季營運，鄭世杰指出，首季有短單需求，但受工作天數較少與季節性調節影響，預估第1季小幅修正。觀察大環境，鄭世杰坦言，國際貿易不確定性高，整體經濟狀況仍不明朗。

展望未來營運，鄭世杰表示，策略上優先考量提升稼動率，根據稼動狀況與客戶後續需求，審慎規劃資本支出。南茂預期，客戶需求第2季至第3季逐漸明朗，下半年業績較上半年佳，部分客戶因應美國關稅變數，持續預備庫存。

觀察記憶體封測業務，鄭世杰指出，客戶季節性調整、備貨趨緩，影響相關封測稼動率，預期第1季小幅修正；不過利基型動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）需求逐漸浮現。

在面板驅動晶片（DDIC）封測業務，鄭世杰指出，修正幅度略小於記憶體產品，主要是中國大陸政策補貼，以及因應關稅提高提前拉貨，帶動車用與手機面板短單需求，稼動率可逐步回升。

為維護公司信用與股東權益，南茂從1月22日起至3月21日啟動買回庫藏股作業，規劃買回1000萬股，買回區間價格21.18元至35元。

南茂下午公布2024年第4季和全年財報，去年第4季合併營收53.99億元，季減11%、年減5.7%，稅後獲利2.32億元，季減22.4%、年減51.8%，單季每股基本純益0.32元。南茂去年合併營收226.96億元，年增6.3%，獲利14.2億元，年減25%，每股基本純益1.95元。

南茂 快閃記憶體

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