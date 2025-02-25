文曄財報／去年獲利翻逾一倍 EPS 8.13元
半導體通路商文曄（3036）於25日舉行法說會，公布去年獲利增加超過一倍，每股純益為8.13元。展望本季，文曄預估單季營收將季減9.8%至15.9％之間。
文曄第4季合併營收為2,618.78億元，超越原財測區間高標，大致與前一季持平，年增38％，單季毛利率低於原財測區間低標，為4.12％，主要是受到產品組合影響。歸屬母公司業主淨利25.36億元，季減11％，年增143％，每股純益為2.27元。
文曄在去年第2季完成併購加拿大同業Future後，帶動去年合併營收上衝到9,594.32億元，年增61%，毛利率為3.92％，年增0.82個百分點，歸屬母公司業主淨利為91.12億元，年增127％，每股純益為8.13元。
展望本季，文曄預期在美元兌新台幣為1比32.6的匯率假設基礎上，估計營收將落在2,200億元至2,360億元，約是季減15.9％至9.8％之間，毛利率估計將介於4.7％至4.9％之間，每股純益約在2.03至2.56元之間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言