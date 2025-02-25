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圓裕財報／2024年 EPS 4.06元創新高 擬配息2元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

軟板廠圓裕（6835）25日公告2024年全年營運成果暨董事會重大決議。2024年營收24.38億元，成長10.89％；營業利益2.72億元，成長5.5％；稅後淨利2.69億元，成長13.77％；每股稅後純益（EPS）4.06元。2024年全年營業利益、稅後淨利、EPS皆創下歷史新高。

公司指出，2024年第4季營收6.26億元，雖然略低於第3季，但產品組合持續優化，營業利益7,848萬元，反而季增16.27％，加上業外匯兌收益，第4季稅後淨利1.11億元，季增282.75％、年增66.47％，第4季稅後淨利更創下歷年單季新高，第4季單季EPS為1.68元。董事會通過113（2024）年度盈餘分配案，將配發現金股利2元，配發率49％；以圓裕25日收盤價48.1元計算，現金殖利率約4.16％。

圓裕說明，商用筆電、軍工規、消費性電子三大應用產品陸續復甦，圓裕在去年第4季稅後淨利創歷史單季新高的帶動下，2024年營收24.38億元，成長10.89％；營業利益2.72億元，成長5.5％；業外匯兌收益貢獻，稅後淨利2.69億元，成長13.77％；每股稅後盈餘（EPS）4.06元。

圓裕指出，持續以利基型市場為導向的接單策略，維持高毛利率，2024年商用筆電產品領先復甦之後，工規手持、消費性產品也於去年第4季起溫和復甦，加上車用電子產品出貨逐步增加，去年第4季營收6.26億元，雖然略低於第3季，但產品組合持續優化，營業利益7,848萬元，反而季增16.27％，加上業外匯兌收益，第4季稅後淨利1.11億元，季增282.75％、年增66.47％，第4季稅後淨利更創下歷年單季新高，第4季單季EPS為4.06元。

圓裕指出，三大應用產品全面復甦、車用電子出貨增加，即便進入傳統淡季，圓裕1月營收年增18.46％至2.18億元，並較上月增加5.52％，更創下近6個月新高，單月營收亦是連續12個月年增正成長。淡季營收繳出亮麗表現，在AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，圓裕三大應用產品均將受惠，此外，公司布局車用電子、高頻高速應用產品的貢獻將在今年持續提高，產業復甦及新產品效益發酵，圓裕今年成長動能值得期待。

EPS 營收

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