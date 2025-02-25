大立光半年配息57.5元

大立光（3008）昨（24）日公告，董事會通過去年下半年盈餘每股擬配發現金股息57.5元，加計去年上半年配息40元，全年配發現金股息97.5元，以2024年每股純益194.17元計算，配發率50.2%，與往年相當。

大立光指出，去年下半年盈餘分配預計3月20日除息，合計發放76.74億元現金，將於4月17日發放股利。法人看好有望為台股增添資金新動能。

大立光昨天股價收2,745元，上漲10元，外資反手買超。累計今年以來，外資多站在買方，累計買超357張，外資持股比率32.98%。

談到本季展望，大立光董事長林恩平日前表示，今年前兩個月營收有望優於去年同期，主因客戶拉貨比較多。

大立光元月合併營收49.48億元，雖然月減12%，仍是歷年最旺的元月，年增11%，公司預期2月拉貨動能將較元月下滑。

除了手機鏡頭之外，林恩平日前證實，人型機器人鏡頭已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，工業機器手臂也正在設計中。

林恩平認為，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，而且客戶不只一家，大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中。工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。

至於本季出貨手機進展，林恩平未談及單一客戶訂單動態，僅表示，主鏡頭高規格的手機大立光幾乎都有做。

2025年智慧手機規格升級進展方面，林恩平說，AI手機、折疊手機及薄形手機的開案量都有增加。