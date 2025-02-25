緯創去年EPS 6.11元 配息3.8元

緯創（3231）昨（24）日公布去年第4季毛利率、營益率均較前一季下滑，稅後純益53.12億元，為單季次高，每股純益1.85元。2024全年「三率三升」，毛利率更首度突破8%，獲利衝上174.46億元，創新高，年增率超過五成，每股純益6.11元。

緯創並宣布，去年度盈餘每股擬配發現金股息3.8元，為歷年最高股息，盈餘分配率約62%，以昨日收盤價115元計算，殖利率約3.3%。

根據緯創公布的財務數據，去年第4季合併營收2,971.82億元，季增9%，年增28.9%；毛利率8.09%，季減0.26個百分點，年減1.2個百分點；營益率3.99%，季減0.2個百分點，年減0.58個百分點；稅後純益53.12億元，僅次於2021年第4季的53.76億元，季增26.5%，年增59.2%，每股純益1.85元。

累計去年合併營收1兆492.56億元，年增21%；毛利率8.01%，年增0.05個百分點；營益率3.71%，年增0.55個百分點；淨利率1.66%，年增0.34個百分點。緯創去年毛利率、營益率、淨利率同步攻頂，全年稅後純益174.46億元，年增52.1%，每股純益6.11元。

緯創董事會昨日並通過多項議案，為因應未來發展資金需求，擬於普通股不超過2.5億股額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。

此外，緯創董事會也通過為獎勵優秀員工，留住關鍵重要人才，發行限制員工權利新股共3,600萬股。

緯創表示，今年股東常會將於5月16日在張榮發基金會國際會議中心舉行，討論上述議案。