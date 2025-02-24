緯創法說會／赴美製造未必好 採「美墨雙邊併行」策略

代工大廠緯創（3231）24日召開線上法說會，由董事長林憲銘攜手總經理林建勳及經營團隊親上火線，替投資大眾逐一釋疑。談及「美國製造」，林憲銘坦言，所謂的在美製造除了會有「成本」相關的問題，還會牽扯到「人力」、「政策」等諸多面向的阻礙，目前市場的注意力主要只聚焦在「關稅」，不過其實台廠赴美設廠時，還有很多隱藏的問題待解決，他強調，這也就是為什麼我們持續採用「墨西哥、美國雙邊併行」的策略，哪邊都不會放棄的原因。

緯創因通吃三巨頭的龐大訂單，而被外界視為AI伺服器市場的「最大贏家」。團隊面對源源不斷的伺服器訂單，自去年以來也已啟動多次的擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等地都陸續有新產能開出。集團先前砸重金在竹北地區，最新打造的「AI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年首季完工。外界也看好緯創今年受到「AI伺服器出貨勁揚、新竹新廠落成、電動車商機」等三大利多的大力加持，整體業務表現有望持續向上。

對此，緯創總經理林建勳則坦言，團隊一直致力於在多個領域建立強大的全球專利組合，包括人工智慧、5G以及伺服器等，藉由全面且具有競爭力的專利組合，保護我們開發的所有技術、設計和發明，並維護客戶及供應商的權益，緯創專利的整體品質和價值亦逐年提升。法人也看好緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

展望2025年發展，林建勳表示，自己認為團隊在今年Q1、Q2的表現都維持樂觀看待，而緯創自從去年年底開始，GB200伺服器產品就已經陸續出貨給主要客戶（輝達（NVIDIA）），目前沒有聽到有客戶反應在使用上的問題，從緯創的立場上來看，整體產線及出貨都沒有任何問題；至於2025年第2季業績有望比第1季繳出成長態勢，目前整體的出貨都有持續在增加，供應鏈的狀況也都有在改善，並且改善的方向相當明確、逐日逐月的在進行，表現一直都在進步、新產品在供應鏈也將獲得滿滿的利多，自己預估2025年緯創在「傳統伺服器+AI伺服器」的占比，預估將達到整體營收的50%，前景樂觀。